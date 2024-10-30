Украинского лидера Владимира Зеленского готовы остановить только женщины. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила украинская журналистка Диана Панченко.

«Единственная сила, пытающаяся остановить его (Зеленского. — прим. ред.), — это украинские женщины», — подчеркнула она, комментируя участившиеся столкновения женщин на Украине с сотрудниками ТЦК (военкоматов) на фоне силовой мобилизации в стране.

Панченко добавила, что американские СМИ, в частности телеканал CNN, не будут показывать кадры с силовой мобилизацией.

В октябре сообщалось, что женщины с детьми пытались помешать проезду машины пограничников в Закарпатской области Украины. Издание «Укринформ» отмечало, что нападавшие приняли пограничников за сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Женщины и дети с палками и камнями атаковали служебный автомобиль, угрожая разбить транспортное средство, если они не уедут. Одна женщина начала бить пограничника по лицу.

Ранее на Украине военкомы устроили облаву на мужчин после концерта в Броварах.