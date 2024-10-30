Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине рассказали, кто готов остановить Зеленского

Украинская журналистка Панченко: женщины готовы остановить Зеленского

close
Yves Herman/Reuters

Украинского лидера Владимира Зеленского готовы остановить только женщины. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила украинская журналистка Диана Панченко.

«Единственная сила, пытающаяся остановить его (Зеленского. — прим. ред.), — это украинские женщины», — подчеркнула она, комментируя участившиеся столкновения женщин на Украине с сотрудниками ТЦК (военкоматов) на фоне силовой мобилизации в стране.

Панченко добавила, что американские СМИ, в частности телеканал CNN, не будут показывать кадры с силовой мобилизацией.

В октябре сообщалось, что женщины с детьми пытались помешать проезду машины пограничников в Закарпатской области Украины. Издание «Укринформ» отмечало, что нападавшие приняли пограничников за сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Женщины и дети с палками и камнями атаковали служебный автомобиль, угрожая разбить транспортное средство, если они не уедут. Одна женщина начала бить пограничника по лицу.

Ранее на Украине военкомы устроили облаву на мужчин после концерта в Броварах.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами