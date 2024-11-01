Украинская журналистка Диана Панченко обвинила президента Владимира Зеленского в предательстве страны и гибели сотен тысяч сограждан. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

Она напомнила, что в 2022 году «Зеленский обещал скорую победу», однако с тех пор «были убиты сотни тысяч, потеряны территории, украдены миллиарды».

«И он проигрывает в конфликте. Так кто предатель Украины?» — написала она.

Поводом для написания такого поста стало уголовное дело по обвинению Панченко в госизмене, которое возбудили после ее призыва к переговорам.

Перед этим Панченко в соцсети X заявила, что Зеленский запрещает военнослужащим Вооруженных сил страны (ВСУ) говорить об отступлении, однако бойцы смеются над такими распоряжениями, предполагая, что им придется говорить о «наступлении на Киев». Она также призналась, что фронт ВСУ обрушен.

В октябре Панченко заявляла, что люди переезжают с Украины в Россию и на ее новые территории. Она подчеркивала, что украинцы бегут от режима президента страны Зеленского не только в Европейский союз и каноническую часть России, но и в ее новые регионы.

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