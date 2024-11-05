Оппозиция в Молдавии опротестует результаты выборов

Молдавский оппозиционный блок «Победа» намерен опротестовать результаты второго тура президентских выборов, где победила действующий президент Майя Санду. Об этом говорится в заявлении блока, опубликованном в Telegram-канале политической силы.

«Блок «Победа» опротестует итоги выборов. Санду достигла нужного результата только благодаря махинациям на европейских участках и массовым нарушениям», — подчеркивается в заявлении.

По мнению представителей молдавской оппозиции, Санду проиграла трижды: первый тур президентских выборов, второй тур, а также референдум о вступлении в ЕС.

До этого крымский политический эксперт Владимир Джаралла заявил, что результат второго тура президентских выборов в Молдавии определила западная схема, где ставка делается на зарубежных избирателей.

4 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Ранее в Совфеде рассказали, к чему приведет победа Санду на выборах президента Молдавии.