Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп завершил свой последний митинг в штате Мичиган в рамках предвыборной кампании словами о безоговорочной победе, которую нельзя сфальсифицировать. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Согласно изданию, Трамп пообещал на мероприятии «убедительную победу, которая слишком велика, чтобы ее можно было сфальсифицировать».

«Мы снова сделаем Америку могущественной. Мы снова сделаем Америку богатой. Мы снова сделаем Америку здоровой», — добавил Трамп.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщал, что в США влияние на исход президентских выборов оказывают такие факторы, как махинации, голосование по почте, а также позиция ключевых (колеблющихся) штатов.

Ранее в России не исключили, что Харрис обеспечили победу еще до выборов в США.