Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп пообещал, что одержит безоговорочную победу

Трамп пообещал безоговорочную победу на выборах в США

close
Evan Vucci/AP

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп завершил свой последний митинг в штате Мичиган в рамках предвыборной кампании словами о безоговорочной победе, которую нельзя сфальсифицировать. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Согласно изданию, Трамп пообещал на мероприятии «убедительную победу, которая слишком велика, чтобы ее можно было сфальсифицировать».

«Мы снова сделаем Америку могущественной. Мы снова сделаем Америку богатой. Мы снова сделаем Америку здоровой», — добавил Трамп.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщал, что в США влияние на исход президентских выборов оказывают такие факторы, как махинации, голосование по почте, а также позиция ключевых (колеблющихся) штатов.

Ранее в России не исключили, что Харрис обеспечили победу еще до выборов в США.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами