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Эксперт раскрыл, что ждет США после выборов

Аналитик Суслов: США ждет дестабилизация, кто бы ни победил на выборах

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Julio Cortez/AP

Соединенные Штаты в любом случае после выборов окажутся перед лицом внутренней дестабилизации, Америка останется расколотой страной. С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Дело в том, что и в случае победы Трампа, и в случае победы Харрис Америку ждет, во-первых, существенная внутриполитическая дестабилизация, и, в любом случае, Америка будет оставаться расколотой страной с поляризованной политической системой», — подчеркнул он.

По оценке Суслова, для США оба представленных кандидата «хуже».

Американская процедура голосования на президентских выборах сильно отличается от систем в других демократических странах и может показаться непонятной и запутанной. В преддверии выборов 5 ноября «Газета.Ru» разобралась, как будет определяться победитель между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, какие особенности у подведения итогов выборов в США и почему последнее слово — за выборщиками, а не за избирателями.

5 ноября американский предприниматель Илон Маск заявил, что демократы пойдут на любую ложь, чтобы победить на выборах президента в Соединенных Штатах.

Ранее эксперт спрогнозировал массовые протесты в США после выборов.

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Выборы в США - 2024
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