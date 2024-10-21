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Осужденный за взятки экс-замгубернатора по ЖКХ Полежаев отправился на СВО

ФСБ: экс-замгубернатора по ЖКХ Константин Полежаев отправился на СВО

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Владимир Корнев/РИА Новости

Бывший заместитель губернатора по ЖКХ Белгородской области Константин Полежаев отправился на СВО. Об этом Telegram-каналу «Белгород №1» сообщили в белгородском управлении ФСБ.

В ведомстве отметили, что производство по уголовному делу в отношении Полежаева приостановили. Бывшего чиновника освободили из-под стражи на время исполнения контракта с Минобороны России.

В августе суд приговорил Полежаева к пяти годам колонии и штрафу в 36 млн рублей по делу о взятке. Во время своего последнего слова бывший чиновник признал свою вину, но заявил, что заключил контракт с Минобороны и собирается поехать на СВО.

Накануне газета «Коммерсантъ» писала, что бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет по обвинению в коррупции, подписал контракт с министерством обороны для участия в специальной военной операции на Украине.

За день до этого бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, который находится в СИЗО по обвинению в хищении, было отказано в ходатайстве об отправке на СВО и приостановлении уголовного дела.

Ранее заммэра Пскова решил уволиться из-за взятки автомобилем стоимостью 5 млн рублей.

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