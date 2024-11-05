КНДР запустила баллистическую ракету

Северная Корея запустила баллистическую ракету. Об этом со ссылкой на береговую охрану Японии сообщает ТАСС.

По данным японской стороны, ракета находилась в полете около 20 минут. Затем она, предположительно, упала.

Данных о типе ракеты и месте ее падения пока не поступало.

Пуск Пхеньяном ракеты над Японским морем подтвердил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

4 ноября главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7) осудили недавние ракетные испытания КНДР, заявив, что Пхеньян продолжает без остановки усиливать свой незаконный ядерный и ракетный арсенал. Страны G7 вновь призвали к полной денуклеаризации Корейского полуострова, требуя от Пхеньяна полного отказа от ядерного оружия, ядерных программ и всех других программ, связанных с оружием массового поражения и баллистическими ракетами.

В октябре глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в случае нападения на КНДР будет применено ядерное оружие в качестве оборонительной меры.

Ранее Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР.