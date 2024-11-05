В Токио заявили о как минимум семи выпущенных северокорейских ракетах.

Северная Корея осуществила пуск не менее семи баллистических ракет. Об этом, ссылаясь на выступление перед журналистами министра обороны Японии Гэна Накатани, сообщает РИА Новости.

По его словам, КНДР провела пуск в северо-восточном направлении по меньшей мере семи баллистических ракет малой дальности. Все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Высота полета ракет составила около 100 километров, а дальность — до 400 километров.

Накатани подчеркнул, что японское правительство направило КНДР решительный протест. Он отметил, что ракетные пуски являются угрозой миру и стабильности во всем регионе.

5 ноября сообщалось, что КНДР произвела пуск ракеты в Японском море.

В октябре глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в случае нападения на КНДР будет применено ядерное оружие в качестве оборонительной меры.

Ранее в МИД КНДР не исключили обострения ситуации на Корейском полуострове.