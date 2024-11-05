В Совфеде поддержали ратификацию договора России и КНДР о партнерстве

Оборонный комитет Совета Федерации поддержал ратификацию договора России и КНДР о всестороннем стратегическом партнерстве. Об этом РИА Новости заявил сенатор Константин Басюк.

Совфед планирует рассмотреть договор на заседании палаты 6 ноября.

Новый Договор о всестороннем стратегическом партнерстве был подписан в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян 18–19 июня. Согласно документу, если одна из сторон станет объектом вооруженной агрессии со стороны какого-либо государства или группировки стран и окажется в состоянии войны, другая сторона обязуется незамедлительно предоставить военную и иную поддержку всеми доступными средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН, а также в соответствии с национальным законодательством РФ и КНДР.

24 октября Путин заявил, что договор о партнерстве между КНДР и Россией официально ратифицирован. По его словам, у Москвы нет ни малейших сомнений в серьезности намерений северокорейского руководства в отношении соглашений с Москвой.

Ранее Лавров заявил о стабилизирующей роли договора России и КНДР.