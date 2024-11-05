Маск заявил, что в Голливуде угрозами заставляют поддерживать Харрис

Голливудских актеров через непрямые угрозы заставляют публично поддерживать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на президентских выборах в США, заявил в интервью комику Джо Рогану бизнесмен Илон Маск.

По словам миллиардера, артистам поступают звонки от людей, которые очень вежливо просят поддержать Харрис, не высказывая напрямую никаких угроз.

«Но если вы этого не сделаете, то, хоть вам об этом и не скажут <...>, вам больше никогда не позвонят, и не будет никаких фильмов и никаких концертов», — рассказал Маск.

Он отметил, что все актеры прекрасно осознают возможные последствия звонков таких «доброжелателей», и большинство идет им навстречу, опасаясь проблем с карьерой.

Также в интервью Рогану Маск назвал «наглой ложью» слова Харрис о том, что ни одного американского военнослужащего нет в зарубежных вооруженных конфликтах.

Ранее Маск выразил возмущение решением властей США усыпить белку по кличке Арахис.