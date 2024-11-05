Силы в США, которые поддерживают кандидата от демократов на пост президента Камалу Харрис, приведут мир к большему количеству войн. Об этом в беседе с американским телеведущим Джо Роганом заявил предприниматель и бизнесмен Илон Маск.

«Поджигатели войны хотят марионеточного режима Камалы, потому что они получат большее число войн», — подчеркнул он.

Маск отметил, что оказывающие поддержку Харрис представители власти в Соединенных Штатах получают выгоду от войн.

До этого экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявлял, что общество на Украине верит, что в случае победы Харрис Киеву предоставят большое количество оружия, и боится победы ее оппонента Дональда Трампа.

По оценке экс-офицера СБУ, ситуация на Украине вряд ли изменится после выборов в США. Расклад останется прежним вне зависимости от того, кто станет новым президентом Соединенных Штатов.

Ранее в США заявили, что ВСУ могут сдаться в случае победы Трампа на выборах.