Результат второго тура президентских выборов в Молдавии определила западная схема, где ставка делается на зарубежных избирателей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

«Санду проиграла внутри страны, но «выиграла» за счет зарубежного голосования. Итоговые данные говорят за себя: народ в стране проголосовал против, а результат определила схема европейско-американских кураторов», — отметил он.

В соответствии с этой схемой, подчеркнул Джаралла, будущее государства определили зарубежные молдавские диаспоры.

По оценке эксперта, именно поэтому результаты голосования выглядят «фальшивыми до наглости».

4 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

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