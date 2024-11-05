Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший премьер рассказал о заведомо проигрышной ситуации для Украины

Экс-премьер Азаров: Украина с самого начала СВО была в проигрышной ситуации

close
Ivan Sekretarev/AP

Украина с самого начала конфликта оказалась в проигрышной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Надо учитывать то, что для Украины ситуация с самого начала была проигрышной», — подчеркнул он.

По словам бывшего премьер-министра Украины, сотрудники военкоматов в стране, насильственно забирающие людей на фронт, рано или поздно сами туда отправятся.

Однако их численность невелика, бывших работников военкоматов наберется всего бригада, отметил Азаров.

До этого депутат Рады Соломия Бобровская заявила, что власти Украины не смогут выполнить намеченный план мобилизации населения до конца года.

При этом немецкое издание Neue Zürcher Zeitung сообщало, что возможная победа кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа на выборах поставит под сомнение существование Украины.

Ранее в США выступили против увеличения помощи Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами