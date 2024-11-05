Украина с самого начала конфликта оказалась в проигрышной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Надо учитывать то, что для Украины ситуация с самого начала была проигрышной», — подчеркнул он.

По словам бывшего премьер-министра Украины, сотрудники военкоматов в стране, насильственно забирающие людей на фронт, рано или поздно сами туда отправятся.

Однако их численность невелика, бывших работников военкоматов наберется всего бригада, отметил Азаров.

До этого депутат Рады Соломия Бобровская заявила, что власти Украины не смогут выполнить намеченный план мобилизации населения до конца года.

При этом немецкое издание Neue Zürcher Zeitung сообщало, что возможная победа кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа на выборах поставит под сомнение существование Украины.

Ранее в США выступили против увеличения помощи Украине.