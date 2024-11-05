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Украинка залезла в полицейскую машину, спасая мужа от мобилизации

Украинка забралась в машину полиции ради спасения мужа от мобилизации

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РИА «Новости»

Жительница Хмельницкой области Украины попыталась защитить мужа от принудительной мобилизации, забравшись в полицейский автомобиль. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Как отмечается, трое полицейских задержали мужчину на улице и надели на него наручники. Супруга задержанного, снимая ситуацию на камеру, пыталась предотвратить его арест, за что стражи порядка пригрозили ей составлением административного протокола.

Несмотря на угрозы, женщина продолжала сопротивляться и забралась в полицейскую машину, откуда ее попытались вытащить за руку. После этого муж украинки попросил снять с него наручники, пообещав, что не будет оказывать сопротивления.

В конце октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил о планах призвать в Вооруженные силы Украины еще 160 тысяч человек. По словам Литвиненко, призыв такого количества людей позволит укомплектовать части ВСУ до 85% от необходимого штатного состава. Отмечается, что на данный момент в украинскую армию призваны 1 млн 50 тысяч граждан.

Ранее на Украине оценили масштабы мобилизации в случае продолжения конфликта.

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