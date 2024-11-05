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В Совфеде рассказали о крупном провале генсека НАТО

Пушков: отказ Запада принимать Украину в НАТО подрывает позиции генсека альянса

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Позиции генерального секретаря НАТО Марка Рютте ослабевают из-за нежелания стран блока принимать Украину в свой состав. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Во время встречи с генсеком НАТО Рютте канцлер Шольц высказался против «перспективы вступления Украины» в альянс. Если это так, то это откровенная дезавуация заявлений Рютте, который сделал эту тему центральной в своей программе», — отметил сенатор.

По словам Пушкова, о соответствующих словах Шольца рассказал старший политический корреспондент издания Politico.

Тема членства Украины в НАТО является опасной для единства Североатлантического альянса, уже сейчас наблюдается раскол в альянсе по этому вопросу, добавил Пушков.

Кроме того, по словам сенатора, в силу положения дел на фронте малые шансы Украины быть принятой в НАТО падают вопреки заявлениями генсека Североатлантического альянса.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер сообщал, что Вооруженные силы Украины столкнулись с полным коллапсом фронта в Донбассе. По его мнению, украинская армия фактически проиграла. Уже невозможно смоделировать сценарий, при котором подразделениям ВСУ удастся одержать победу, добавил Риттер.

Ранее ВСУ пожаловались на западное вооружение.

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