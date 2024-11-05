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Ветеран ГРУ назвал приоритет военной разведки России по отношению к Западу

Ветеран ГРУ Винокуров: разведка вскрывает реакцию Запада на разгром ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Главной задачей военной разведки России на сегодняшний день является вскрытие потенциальной реакции Соединенных Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу на разгром украинской армии в Донбассе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.

«Важнейшей задачей военной разведки на сегодня является вскрытие возможной реакции главного противника на разгром ВСУ», — подчеркнул он.

Как отметил Винокуров, российская военная разведка также следит за потенциальной реализацией планов и намерений Запада относительно использования объединенных вооруженных сил НАТО на Украине после того, как Москва достигнет цели специальной военной операции.

До этого Винокуров заявлял, что на данный момент важно отслеживать военно-политическую обстановку в тех регионах, где фиксируется особая активность США и их союзников — Арктический, Балтийский, Черноморский и Индо-Тихоокеанский, добавил Винокуров.

В марте министерство иностранных дел РФ заявило о том, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к возможному столкновению с Россией. В ведомстве подчеркнули, что активность войск НАТО носит провокационный характер, обостряет военную напряженность у российских границ, создает дополнительные угрозы безопасности России.

Ранее в России пригрозили НАТО ответом на деятельность у ее границ.

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Операция на Украине
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