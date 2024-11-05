Ветеран ГРУ назвал приоритет военной разведки

Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс в настоящее время являются приоритетом российской военной разведки. Об этом сообщил ветеран Главного разведывательного управления Генштаба ВС России, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров в беседе с РИА Новости.

«В настоящее время на первый план в его (ГРУ. — «Газета.Ru») деятельности, как и в период Холодной войны, возвращается работа против главного противника — США и НАТО», — отметил он.

При этом недавно военно-разведывательная доктрина первоочередной задачей называла борьбу с международным терроризмом, продолжил ветеран.

Сейчас важно отслеживать военно-политическую обстановку в тех регионах, где фиксируется особая активность США и их союзников — Арктический, Балтийский, Черноморский и Индо-Тихоокеанский, добавил Винокуров.

В марте министерство иностранных дел РФ заявило о том, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к возможному столкновению с Россией. В ведомстве подчеркнули, что активность войск НАТО носит провокационный характер, обостряет военную напряженность у российских границ, создает дополнительные угрозы безопасности России.

Ранее в России пригрозили НАТО ответом на деятельность у ее границ.