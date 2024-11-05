Блинкен призвал Израиль расширить гуманитарную помощь в секторе Газа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом призвал значительно увеличить гуманитарную помощь в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

По словам Блинкена, необходимо расширить поставки продовольствия, лекарств и других предметов первой необходимости гражданскому населению на всей территории палестинского анклава.

Госсекретарь подчеркнул важность прекращения боевых действий в секторе Газа и освобождения всех заложников.

Блинкен и Галант также обсудили усилия по достижению дипломатического урегулирования в Ливане.

3 ноября сообщалось, что армия Израиля наносит удары по северным районам сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее сообщалось, что США проверяют Израиль на нарушения прав человека.