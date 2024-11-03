Израиль наносит удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по северным районам сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, Израиль обстреливает районы на севере сектора Газа. Кроме того, израильские военные нанесли два удара по городу Бейт-Лахия. Также телеканал заявил, что израильские истребители атаковали жилые дома в лагере беженцев Джабалия.

25 октября сообщалось, что израильская военная авиация нанесла авиаудар по больнице «Камаль Адван» на севере сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее сообщалось, что США проверяют Израиль на нарушения прав человека.