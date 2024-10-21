США проверяют Израиль на нарушения прав человека

Госдепартамент США проводит проверку подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которое отвечает за охрану задержанных в секторе Газа членов ХАМАС, на предмет предполагаемых нарушений прав человека. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.

В материале говорится, что несколько израильских военных из «Отряда 100» предстанут перед судом в Израиле по обвинению в сексуальном насилии над палестинским заключенным в лагере Сде-Тейман, который правозащитные организации называют «израильским Гуантанамо».

Американская сторона передала Израилю свои вопросы по этой теме. Если проверка установит нарушения, то подразделение могут внести в черный список и лишить возможности получать какую-либо военную помощь или подготовку со стороны США.

Госдепартамент пока не принял никаких решений или окончательных выводов относительно подразделения, отметил источник портала.

В ООН заявляли, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир лично отдал приказ пытать палестинских заключенных.

Ранее Израиль разорвал отношения с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека.