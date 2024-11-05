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Дипломат КНР заявил, что диалог между Москвой и Киевом должен идти без вмешательства извне

Посол Чжан Ханьхуэй: диалог между КНР и РФ должен идти без вмешательства извне

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Александр Кряжев/РИА Новости

Диалог между Россией и Украиной должен проходить без вмешательства в него других государств. Об этом в интервью газете «Известия» заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

Дипломат отметил, что Пекин поддерживает диалог между Москвой и Киевом без вмешательства извне. Он подчеркнул, что КНР осуществляет тесные контакты с Россией. Китай также занимается урегулированием конфликта и поддерживает контакты с другими сторонами.

Чжан Ханьхуэй выразил уверенность в том, что любой конфликт может завершиться исключительно переговорным путем. Иного выхода нет.

2 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у Братиславы и Пекина одинаковый взгляд на ситуацию на Украине.

31 октября официальный представитель минобороны Китая Чжан Сяоган заявил, что страны «Большой семерки» (G7) подливают масло в огонь украинского конфликта, а также пытаются переложить ответственность на КНР.

Ранее Си Цзиньпин призвал к деэскалации ситуации на Украине.

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