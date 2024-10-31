В Китае обвинили G7 в обострении конфликта на Украине

Официальный представитель минобороны Китая Чжан Сяоган заявил, что страны «Большой семерки» (G7) подливают масло в огонь украинского конфликта, а также пытаются переложить ответственность на КНР. Об этом сообщили в пресс-службе китайского оборонного ведомства.

«Касательно украинского вопроса Китай всегда настаивал на содействии миру и продвижении переговоров, всегда строго контролировал экспорт товаров двойного назначения», — сказал представитель ведомства.

Чжан Сяоган добавил, что Пекин призывает соблюдать нормы международных отношений, отказаться от «учительского» поведения, а также прекратить попытки вмешательства во внутренние дела других государства.

В середине октября главы министерств обороны G7 по итогам встречи в Неаполе приняли коммюнике, в котором обвинили Китай в якобы оказании военной поддержки России и передачи ей товаров двойного назначения. Министры добавили, что их беспокоит укрепление военного сотрудничества РФ и КНР, поскольку оно связано с «дестабилизирующими действиями».

Ранее Си Цзиньпин призвал к деэскалации ситуации на Украине.