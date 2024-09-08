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В РФ раскрыли данные о тренировках собак нацистов на заключенных концлагерей

ТАСС: нацисты тренировали собак на заключенных концлагерей в годы ВОВ

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РИА Новости

Немецкие солдаты тренировали служебных собак на заключенных концентрационных лагерей во время оккупации Донбасса в период Великой Отечественной войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Центра исторической памяти при президенте РФ.

Один из таких концлагерей находился на территории Константиновского химзавода. Здесь нацисты массово избавлялись от заключенных и оставляли их в бомбоубежищах.

«Видел я и как немцы обучают своих собак. Их тренировали на русских жителях: собаки набрасывались на людей, обрывали на них одежду и сильно ранили», — указано в воспоминаниях рабочего химзавода Захара Бербенца.

Также в этом концлагере происходили вспышки тифа и дизентерии. По словам Бербенца, помощь людям немцы не оказывали.

7 сентября ФСБ рассекретила и передала в Музей Великой Отечественной войны в Донецке документы о преступлениях гитлеровцев в годы Великой Отечественной. Эти бумаги содержат свидетельства о зверствах, совершенных оккупантами на шахте 4-4-бис в городе Сталино (ныне Донецк).

Рассекреченные материалы включают в себя протоколы допросов очевидцев, акты обследования места преступления и другие неопровержимые доказательства преступлений нацистов.

Ранее в России потребовали признать геноцидом народов СССР действия нацистов в Адыгее.

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