Вучич рассказал, что Трамп может предложить России и Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае избрания главой государства может предложить России и Украине перемирие на период с католического до православного Рождества. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире Happy TV, передает РИА Новости.

Он отметил, что подход республиканца к урегулированию украинского конфликта будет отличаться от намерений его конкурентки от Демократической партии Камалы Харрис, однако, по мнению Вучича, и она в случае победы на выборах должна будет снизить поддержку Киева, «потому что народ США этого больше не хочет».

«У меня нет доказательств, но предчувствую, что его предложением будет разновидность рождественского перемирия от 23 декабря до 8 января, это был бы огромный успех», — сказал Вучич.

Президент Сербии добавил, что на сегодняшний день у российских военнослужащих «инициатива на всех участках фронта, тактическая и стратегическая».

Вучич подчеркнул, что «Украина не сможет без помощи Соединенных Штатов».

Также сербский президент заявил, что выборы в США станут судьбоносными для всего человечества, принеся мир или переход к третьей мировой войне.

Ранее у Белого дома и резиденции Камалы Харрис возвели защитные сооружения.