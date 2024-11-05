Вучич заявил, что выборы в США могут привести к миру или к третьей мировой войне

Президентские выборы в США станут судьбоносными для всего человечества, принеся мир или переход к третьей мировой войне. Об этом в эфире телеканала TV Happy заявил президент Сербии Александар Вучич.

По словам главы государства, предстоящие выборы действительно являются самыми важными. Вучич предположил, что это самые важные выборы в истории человечества. Они могут принести мир или подвести человечество к третьей мировой войне.

5 ноября сообщалось, что Федеральное бюро расследований США в преддверии выборов президента страны организовало в Вашингтоне командный пункт, чтобы отслеживать и реагировать на связанные с кампанией угрозы.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее у Белого дома и резиденции Камалы Харрис возвели защитные сооружения.