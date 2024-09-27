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Трамп заявил о готовности «много работать» для урегулирования на Украине

Трамп заявил о готовности работать с обеими сторонами ради мира на Украине

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Jonathan Ernst/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил готовность работать с обеими сторонами ради урегулирования конфликта на Украине, если одержит победу на предстоящих выборах. Бывший глава государства сделал соответствующее заявление в ходе открытой части встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, запись которой появилась на YouTube-канале газеты The Times.

Во время беседы экс-хозяин Белого дома обратил внимание, что до голосования осталось совсем немного времени. По его словам, последние опросы свидетельствуют, что сейчас республиканцы опережают демократов по уровню поддержки со стороны американцев.

«Посмотрим, как все получится. Надеюсь, получится [победить на выборах], и мы будем очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться уладить это (конфликт на Украине. — «Газета.Ru») и разобраться», — подчеркнул Трамп.

Говоря о «работе с обеими сторонами», политик использовал слово «parties». Но он не уточнил, что именно подразумевал под этим словом — РФ и Украину или Республиканскую и Демократическую партии.

В то же время кандидат в президенты США отметил, что в прошлом у него были очень хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Двусторонние переговоры Трампа и Зеленского состоялись 27 сентября в городе Нью-Йорке. Мероприятие прошло в небоскребе в центре Манхэттена, который принадлежит экс-хозяину Белого дома.

Ранее Трамп оценил возможность поражения РФ в ходе боевых действий на Украине.

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