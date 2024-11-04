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Трамп вырывается вперед в прогнозах

Платформа предсказаний Polymarket дала Трампу 58,6% вероятность победы

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Polymarket

Платформа предсказаний Polymarket дала кандидату в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональду Трампу 58,6% вероятность победы. Информация опубликована на сайте платформы.

Согласно данным платформы, соперник Трампа, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис может победить с вероятностью 42,1%.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Также на платформе вычисляют вероятный исход предстоящих парламентских выборов — на них может измениться расстановка сил между партиями. Так, с очень высокой вероятностью в 81% Сенат (в данный момент — «демократический») перейдет под контроль республиканцев, а Палата представителей («республиканская») — с вероятностью 54% перейдет под контроль демократов.

До этого генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс готов сотрудничать с Соединенными Штатами при любом исходе предстоящих президентских выборов.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что готовятся к любому исходу выборов в США.

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Выборы в США - 2024
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