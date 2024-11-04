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Рютте заявил, что итоги выборов в США не повлияют на НАТО

Рютте: НАТО готово сотрудничать с США при любом новом президенте

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Global Look Press

Североатлантический альянс готов сотрудничать с Соединенными Штатами при любом исходе предстоящих президентских выборов. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Что касается выборов в США, то вне зависимости от их результата, мы будет работать как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трапом, будем добиваться сохранения единства альянса. В этом нет сомнения, так как это отвечает нашим общим интересам», — заявил Рютте на пресс-конференции в Германии.

Рютте утверждает, что Соединенные Штаты при любом раскладе не будут покидать Европу в военном и политическом отношении.

До этого издание Politico сообщило, что в европейских столицах обеспокоены возможными действиями Дональда Трампа в отношении Украины — если он победит на предстоящих выборах президента США.

В статье говорится, что обещание Трампа положить конец войне на Украине в течение 24 часов после прихода к власти с такой же серьезностью воспринимается и в других европейских столицах.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что готовятся к любому исходу выборов в США.

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Выборы в США - 2024
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