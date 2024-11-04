В Еврокомиссии заявили, что готовятся к любому исходу выборов в США

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что в ЕК не отдают предпочтения кому-то из кандидатов на предстоящих выборах президента США и готовы к любому исходу голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мамера, в задачи высшего органа исполнительной власти Евросоюза не входит поддержка каких-либо кандидатов на выборах ни в Евросоюзе, ни в других странах.

«Наша роль заключается в том, чтобы быть готовыми к любому результату этих выборов», — сказал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.

В сентябре американский журнал Foreign Affairs писал, что Европа в случае победы на президентских выборах в США экс-главы государства Дональда Трампа может столкнуться с наиболее обширным кризисом безопасности региона со времен Второй мировой войны. По оценке авторов журнала, если Соединенные Штаты не обеспечат должное военное руководство в регионе и потенциал, европейские столицы «могут быстро ополчиться друг против друга из-за Украины».

Ранее аналитик объяснил, почему Европе более выгодна победа Трампа.