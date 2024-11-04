Шольц обратился к НАТО по поводу обещанного Украине вооружения

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны НАТО предоставить Киеву обещанное ранее вооружение, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли изменить ситуацию на фронте в свою пользу. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил важность продолжения поддержки Украины и напомнил, что Германия не просто анонсирует военные поставки Киеву, но и действительно их осуществляет.

«Было бы неплохо, если бы в данной особой ситуации некоторые из уже сделанных анонсов были реализованы. Это значительно улучшило бы сценарий на Украине в пользу Украины», — сказал он на совместной пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте в Берлине.

По словам Шольца, сейчас речь не идет о возможном присоединении Украины к НАТО. Более важной задачей является обеспечение страны вооружением, добавил он.

25 октября официальный представитель немецкого правительства Кристиане Хоффманн сказала, что Шольц не собирается менять свое решение по поводу поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину, несмотря на слухи об отправке военных из КНДР в зону российской специальной военной операции (СВО).

Днем ранее Шольц заявил, что поставки Киеву ракет Taurus могут стать неверным шагом, поскольку это оружие, которое «будет способствовать эскалации». Он подчеркнул, что не собирается рассматривать инициативу ударов западным дальнобойным оружием по территории России.

Ранее Зеленский посетовал, что Германия не поддерживает прием Украины в НАТО.