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Зеленский посетовал, что Германия не поддерживает прием Украины в НАТО

Зеленский: Германия сохраняет скепсис в вопросе приема Украины в НАТО

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Reuters

Германия выступает против приема Украины в НАТО. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

В эфире украинского телемарафона Зеленский заявил, что во время недавних поездок в Европу он обсуждал перспективы Украины в НАТО с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и у него сложилось впечатление, что «у немцев остается скепсис по этому вопросу». При этом взгляды США на эту тему, напротив, смягчились.

Украинский лидер также выразил неудовлетворение тем, что Германия по-прежнему не соглашается передать Украине дальнобойное оружие, так как для них это «болезненный вопрос».

18 октября сообщалось, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц после совместной пресс-конференции в Берлине проигнорировали вопросы журналистов, связанные с вступлением Украины в НАТО и «планом победы» Киева.

В этот же день президент Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее завершить конфликт на Украине. Однако говорить о каких-либо конкретных сроках сейчас контрпродуктивно.

Ранее в НАТО высказались о снижении военной поддержки Украины.

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