Грету Тунберг заметили на митинге в Тбилиси

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в акции протеста против результатов парламентских выборов в Грузии, проходящей в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.
Активистку заметили журналисты. Она заявила, что приехала «защищать демократию вместе с грузинским народом».
Во время акции протеста на сцене выступали лидеры оппозиционных партий. Они призывают власти провести дополнительные выборы в парламент.
26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Находящаяся у власти 12 лет правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту. Вечером 28 октября у здания парламента в Тбилиси начался митинг.
В свою очередь, президент страны Саломе Зурабишвили прокомментировала протесты, заявив, что население Грузии с помощью мирных митингов защищает свои конституционные права.
Ранее Медведев назвал лидера Грузии марионеткой из-за отказа признать итоги выборов.