Грету Тунберг заметили на митинге в Тбилиси

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в акции протеста против результатов парламентских выборов в Грузии, проходящей в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

Активистку заметили журналисты. Она заявила, что приехала «защищать демократию вместе с грузинским народом».

Во время акции протеста на сцене выступали лидеры оппозиционных партий. Они призывают власти провести дополнительные выборы в парламент.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Находящаяся у власти 12 лет правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту. Вечером 28 октября у здания парламента в Тбилиси начался митинг.

В свою очередь, президент страны Саломе Зурабишвили прокомментировала протесты, заявив, что население Грузии с помощью мирных митингов защищает свои конституционные права.

Ранее Медведев назвал лидера Грузии марионеткой из-за отказа признать итоги выборов.