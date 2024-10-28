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В Тбилиси прошел первый митинг после выборов

Медведев назвал лидера Грузии марионеткой из-за отказа признать итоги выборов

В Тбилиси прошел митинг несогласных с итогами парламентских выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что результаты голосования нелегитимны и попросила людей выйти на улицы. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после этого заявления назвал главу грузинского государства марионеткой, указав, что за призывы к акциям протеста следует отстранять и арестовывать.

Президент спровоцировала митинги

По итогам выборов, правящая партия «Грузинская мечта» набрала большинство голосов — почти 54%. При этом четыре оппозиционные партии также попали в парламент, но они отказались принять депутатские мандаты, заявив, что не признают результаты голосования.

Вечером 27 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили вместе с лидерами оппозиции вышла к журналистам и объявила, что не признает результаты выборов. По ее словам, голосование было нелегитимным, так как «такое признание было бы равноценно признанию прихода России в Грузию». Она призвала граждан выходить на митинги. Более того, глава государства переговорила с некими западными коллегами, которые пообещали не признать итоги выборов. Оппозиционеры хотят, чтобы в Грузии вновь провели голосование, но уже под «международным администрированием».

Спикер пока что действующего созыва Шалва Папуашвили отметил, что в 2020 году оппозиционеры также отказались от своих мандатов, но затем изменили решение и вошли в парламент. На это лидер партии «Ахали» Ника Мелия заявил, что четыре года назад западные страны поддерживали «Грузинскую мечту», а сейчас не поддерживают, поэтому ситуации разные.

Вечером 28 октября у парламента собралась толпа людей с флагами ЕС и Грузии. Некоторые принесли также флаги Украины. Из-за толпы перекрыли движение по проспекту Руставели. На место прибыли группы сотрудников полиции. Они стояли рядом с протестующими, но не вмешивались. ТАСС сообщил, что на месте также был спецназ, который только наблюдал за происходящим. Кроме того, около парламента стояло несколько микроавтобусов с затемненными окнами.

Снайперы с Украины

РИА Новости со ссылкой на «осведомленные официальные источники в регионе» сообщило, что в Грузию прибыли подготовленные на Украине снайперы якобы для провокации очередной «цветной революции». И за этим, по сведениям собеседников агентства, стоят западные страны.

Вскоре толпа начала расходиться. По данным «Интерфакса», акция уже завершилась, однако организаторы пообещали сообщить о своих планах в ближайшее время. Митингующие также исполнили гимны Грузии и ЕС.

Никаких происшествий во время митинга официально не зафиксировано. Однако, по данным ТАСС, ближе к концу акции к мужчине в пальто подошли несколько девушек и попросили представиться. Он решил не вступать в конфликт и ушел. За ним пошло еще больше людей, утверждая, что мужчина русский. Один из протестующих ударил мужчину на глазах у полиции, сотрудники правоохранительных органов вмешались в ситуацию.

Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава считает, что в случае попытки «собрать нелегитимный парламент» люди вновь могут выйти на улицы, однако тогда митингующие уже будут блокировать здание парламента, что может привести к столкновению с силовиками.

«Внешние силы не могут смириться с тем, что Грузия не разделила судьбу Украины, не присоединилась к санкциям. Они прямо доказывают нам, что белое — это черное, что прозрачность — антидемократична <…> Я хочу обратиться здесь к мелким радикалам и их зачинщикам, что так продолжаться не может, этого не будет. Продажные люди не могут вернуться к власти. Грузия не вернется в прошлое», — приводит Mash слова мэра Тбилиси Каха Каладзе

Реакция Запада

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х, что грузины борются за демократию:

«Он [народ] имеет право знать, что произошло в эти выходные. Право видеть, что нарушения расследуются быстро, прозрачно и независимо. Поскольку свободные и честные выборы лежат в основе европейских ценностей».

Глава Госдепа США Энтони Блинкен призвал провести расследование нарушений во время проведения выборов в Грузии. По его словам, «правящая партия использовала административный ресурс, подкупала избирателей и запугивала их», что подорвало общественное доверие к итоговым результатам. При этом Блинкен признал, что, по данным наблюдателей, выборы прошли в соответствии с установленными нормами.

Руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер пригрозил «дальнейшими последствиями», если правительство Грузии не изменит курс.

Вечером 28 октября в страну прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с двухдневным визитом. Его освистали протестующие. Орбан написал в соцсети Х, что Грузии не нужны поучения от ЕС:

«Грузия — консервативное, христианское и проевропейское государство. Вместо бесполезных поучений им нужна наша поддержка на их европейском пути».

Россия в выборы не вмешивалась

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия отрицает обвинения о вмешательстве в выборы в Грузии.

«Чуть что сразу обвиняют Россию во вмешательстве. Нет, это не так. Никакого вмешательства не было. Обвинения носят абсолютно голословный характер», — цитирует Пескова «Интерфакс».

По словам чиновника, итоги — это выбор грузинского народа. Он добавил, что не знает, «входит ли в полномочия президента Грузии признание или непризнание выборов».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Зурабишвили марионеткой, передало РИА Новости. По его словам, она отказалась признать выборы и пошла против конституции, хотя за этим обычно следует отстранение и арест.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на заявление Миллера:

«Демократия, сэр, приехали. Следующая станция — неоколониализм».

Результаты выборов

Согласно итогам голосования, «Грузинская мечта» набрала 54,23%. За ней идут партии «Коалиция за перемены» (10,82%), «Единство ради спасения Грузии» (10,1%), «Сильная Грузия» (8,75%), «За Грузию» (7,75%). Всего проголосовали 58,94% от всех граждан Грузии. Однако предварительные опросы показывали, что четыре оппозиционные партии, которые Зурабишвили призывала объединиться, должны были набрать большинство голосов.

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