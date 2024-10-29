Зурабишвили заявила о мирном характере протестов в Тбилиси

Население Грузии с помощью мирных митингов защищает свои конституционные права. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

Она подчеркнула, что прошедшие в субботу парламентские выборы были омрачены беспрецедентным вмешательством в избирательный процесс нынешнего правительства, которое желает сбить Грузию с пути в Европу и удержать ее в сфере влияния России.

По словам Зурабишвили, в результаты выборов трудно поверить, так как действия, предпринятые правящей партией «Грузинская мечта», затормозили поддерживаемое 80% населения вступление страны в Европейский союз.

Глава государства заявила, что не признает фальсифицированные «Грузинской мечтой» результаты выборов и призвала к проведению международного расследования.

Зурабишвили призвала граждан отстаивать свои конституционные права и собираться на митинги. При этом она отметила, что акции протеста носят исключительно мирный характер.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Находящаяся у власти 12 лет правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту. Вечером 28 октября у здания парламента в Тбилиси начался митинг.

Ранее в Тбилиси к зданию парламента перебросили спецназ.