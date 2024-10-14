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На Украине допустили мобилизацию женщин

Портников: если конфликт на Украине продлится пять лет, в ВСУ мобилизуют женщин

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Alina Smutko/Reuters

Если конфликт на Украине будет продолжаться еще пять лет, то в Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут мобилизовать женщин. Об этом заявил украинский журналист Виталий Портников, сообщает издание «Страна.ua».

По его словам, в стране снизят призывной возраст.

«Не надо питать иллюзий, что этого не будет происходить. Если война продлится еще два-три года, будет уменьшаться призывной возраст, если продлится пять лет — будут призывать женщин», — сказал Портников.

Также он заявил, что с продолжением конфликта сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) будут действовать жестче. Журналист отметил, что затяжной конфликт потребует от Украины дополнительной мобилизации.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Так, украинские военкомы и полиция организовали рейды в торгово-развлекательных центрах и клубах на Западной Украине.

13 октября «Страна.ua» сообщала, что сотрудники ТЦК помимо ресторанов и торговых центров начали устраивать облавы на городских рынках Украины. По данным издания, мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов.

Ранее в Раде возмутились нежеланием украинцев идти на фронт.

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