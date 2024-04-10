На Украине посоветовали женщинам подготовиться к мобилизации

Гражданки Украины должны служить в армии и готовиться к мобилизации. С таким заявлением выступила главный советник по гендерным вопросам командующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксана Григорьева в беседе с британской газетой The Times.

«Поскольку призывников становится все меньше, Украине настоятельно рекомендуется мобилизовать женщин», — говорится в статье.

По мнению Григорьевой, принятие политики призыва женщин в армию по модели Израиля необходимо для решения проблемы нехватки новобранцев.

«Освобождение женщин от мобилизации является «старомодным подходом», от которого следует отказаться», — утверждает она.

В качестве примера советник ориентируется на Конституцию страны, в которой сказано, что «долг каждого украинца — защищать свою родину», исключений для дам там нет.

Согласно информации издания, в настоящее время в украинских войсках служат 65 тыс. женщин, что на 40% превышает показатели 2021 году. Пока что украинки поступают на военную службу добровольно.