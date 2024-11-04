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В МИД России не ждут «пробуждения совести» у Запада

Захарова: России некогда ждать, когда у Запада проснется совесть

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия не собирается ждать, когда у Запада проснется совесть или он одумается — Москва будет защищать национальные интересы всеми возможными способами. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нам некогда ждать. Это их проблемы. Одумаются они, проснется ли у них совесть. Я не уверена, что она должна проснуться, потому что ее нужно реанимировать или просто подарить, потому что совести нет», — заявила Захарова на просветительском марафоне «Знание.Первые».

Она отметила, что трудно подозревать в наличии совести власти стран, поставляющих Киеву оружие, под прицелом которого зачастую находятся дети. При этом, как заявила Захарова, Россия продолжает борьбу не только за собственную независимость, но и за освобождение мира от гегемонии Запада. Поэтому Москве тем более некогда ждать благоразумия Запада.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на дебатах в парламенте страны заявил, что Россию невозможно исключить из мировой торговли — а те, кто громче всех об этом говорит, как правило, активнее всего тайно торгует с Москвой.

Ранее на Западе указали на угрозу мировой экономике от новых санкций против российской нефти.

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