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Венгрия считает, что мировая торговля не сможет работать без России

Сийярто заявил, что Россию невозможно исключить из мировой торговли

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Global Look Press

Россию невозможно исключить из мировой торговли — а те, кто громче всех об этом говорит, как правило, активнее всего тайно торгует с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на дебатах в парламенте страны, передает РИА Новости.

«Стоит ли исключить Россию из международной торговли? Нет, Россию не исключат. Есть те, кто так говорит, но они обычно больше торгуют с Россией, чем можно подумать», — заявил Сийярто.

Он иронично проиллюстрировал это утверждение примером с закупкой российской нефти — как утверждает Сийярто, Россия стала активнее продавать нефть в Индию, после чего Германия стала активнее покупать «индийскую» нефть. Также Сийярто отметил, что объемы закупок российского газа странами Западной Европы растут каждый раз, как спикеры из этих стран заявляют об отказе от газа из РФ.

До этого страны ОПЕК+ приняли решение продлить сокращение добычи нефти.

Ранее на Западе указали на угрозу мировой экономике от новых санкций против российской нефти.

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