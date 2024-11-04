Ученый заявил, что Россия не будет ни на кого нападать ради ресурсов

Россия самодостаточна в плане ресурсов, готова делиться ими, и Москве нет смысла нападать на другие страны ради их получения — но и России необходимо быть начеку и беречь свои богатства. Об этом РИА Новости заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Вы сами понимаете, мы никогда ни на кого не будем нападать. Нам ничего не надо. Мы абсолютно самодостаточная часть цивилизации и готовы со всеми делиться, но надо договариваться», — заявил Ковальчук.

Он отметил, что существующие торговые связи устроены так, чтобы мировые ресурсы снабжали, в первую очередь, так называемые страны «золотого миллиарда», под которыми обычно понимаются страны Запада. Эта идеология, как отмечает Ковальчук, привела к тому, что ресурсов не хватает все больше и больше. Поэтому России необходимо внимательно следить за попытками отобрать собственные ресурсы.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад пытается навредить странам, богатым ресурсами.

Ранее ученые выяснили, что нужды «зеленой энергетики» угрожают тысячам диких видов живых организмов.