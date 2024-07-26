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Нужды «зеленой энергетики» угрожают тысячам диких видов, узнали ученые

CurBio: 8% позвоночных в мире могут исчезнуть из-за добычи лития и кобальта

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Richard Dorn/Global Look Press

Британские ученые из Шеффилдского университета выяснили, что растущий спрос на ресурсы для возобновляемой энергетики угрожает существованию 4642 видов позвоночных во всем мире. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

По словам специалистов, животные страдают от расширяющейся добычи полезных ископаемых, необходимых для производства солнечных панелей, ветряных турбин и электромобилей. В первую очередь речь идет о литии и кобальте наряду с прочими полезными ископаемыми.

Согласно докладу, из всех видов позвоночных рыбы подвергаются особенно высокому риску от добычи полезных ископаемых (2053 вида), за ними следуют рептилии, земноводные, птицы и млекопитающие.

Уровень угрозы, по-видимому, связан с тем, где живет конкретный вид и его образом жизни: виды, использующие пресноводные акватории, и виды с небольшими ареалами обитания сталкиваются с наибольшей опасностью.

Ущерб природе не ограничивается физическим расположением шахт и карьеров. Виды, живущие на больших расстояниях, также могут пострадать, например, из-за загрязненных водотоков или вырубки лесов для строительства новых подъездных дорог и другой инфраструктуры.

Добыча полезных ископаемых угрожает популяциям позвоночных животных в тропиках, с очагами в Андах, прибрежной Западной и Центральной Африке и Юго-Восточной Азии, которые совпадают с высокой плотностью добычи. Например, кустарная мелкомасштабная добыча аллювиального золота в Гане наносит вред важным территориям обитания птиц из-за загрязнения окружающей среды ртутью.

Исследователи подчеркнули, что правительствам и горнодобывающей промышленности следует сосредоточиться на сокращении загрязнения, вызванного добычей полезных ископаемых.

Ранее ученые подсчитали стоимость спасения дикой природы от большого вымирания.

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