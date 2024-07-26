Нужды «зеленой энергетики» угрожают тысячам диких видов, узнали ученые

Британские ученые из Шеффилдского университета выяснили, что растущий спрос на ресурсы для возобновляемой энергетики угрожает существованию 4642 видов позвоночных во всем мире. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

По словам специалистов, животные страдают от расширяющейся добычи полезных ископаемых, необходимых для производства солнечных панелей, ветряных турбин и электромобилей. В первую очередь речь идет о литии и кобальте наряду с прочими полезными ископаемыми.

Согласно докладу, из всех видов позвоночных рыбы подвергаются особенно высокому риску от добычи полезных ископаемых (2053 вида), за ними следуют рептилии, земноводные, птицы и млекопитающие.

Уровень угрозы, по-видимому, связан с тем, где живет конкретный вид и его образом жизни: виды, использующие пресноводные акватории, и виды с небольшими ареалами обитания сталкиваются с наибольшей опасностью.

Ущерб природе не ограничивается физическим расположением шахт и карьеров. Виды, живущие на больших расстояниях, также могут пострадать, например, из-за загрязненных водотоков или вырубки лесов для строительства новых подъездных дорог и другой инфраструктуры.

Добыча полезных ископаемых угрожает популяциям позвоночных животных в тропиках, с очагами в Андах, прибрежной Западной и Центральной Африке и Юго-Восточной Азии, которые совпадают с высокой плотностью добычи. Например, кустарная мелкомасштабная добыча аллювиального золота в Гане наносит вред важным территориям обитания птиц из-за загрязнения окружающей среды ртутью.

Исследователи подчеркнули, что правительствам и горнодобывающей промышленности следует сосредоточиться на сокращении загрязнения, вызванного добычей полезных ископаемых.

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