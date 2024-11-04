Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Евросоюзе обеспокоены возможным прекращением помощи Украине со стороны США

Politico: в ЕС опасаются прекращения помощи Украине со стороны США

close
Senior Airman Lauren Jacoby/Global Look Press

В европейских столицах обеспокоены возможными действиями Дональда Трампа в отношении Украины — если он победит на предстоящих выборах президента США. Об этом пишет Politico.

В частности, в новом британском правительстве под руководством Кира Стармера полагают, что Трамп может резко сократить военную помощь Киеву или сделать ее условием мирных переговоров, что «выбьет почву из-под ног Владимира Зеленского».

В статье говорится, что обещание Трампа положить конец войне на Украине в течение 24 часов после прихода к власти с такой же серьезностью воспринимается и в других европейских столицах. Неназванный европейский дипломат в комментарии изданию выразил мнение, что помощь Украине со стороны США «может прекратиться в одночасье». А президент России Владимир Путин «захочет воспользоваться этим и скажет, что забирает Донбасс, Крым, а потом будет ждать до следующего раза».

Под «следующим разом» в статье подразумевается гипотетическое нападение России на страны Прибалтики, которые являются членами Евросоюза и НАТО. Все это беспокоит, в частности, Францию. «Мы не можем позволить избирателям в Висконсине (штат США. — Ред.) решать вопрос европейской безопасности», — заявил Politico министр Франции по Европе Бенджамин Хаддад.

4 ноября в США раскрыли, как Трамп может завершить конфликт на Украине. По мнению автора статьи в The Hill, Трамп предъявит ультиматум обеим сторонам конфликта.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что готовятся к любому исходу выборов в США.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами