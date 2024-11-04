Немецкий депутат раскритиковала Бербок за финансирование Киева

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок хвастается тем, сколько денег руководство страны направило на помощь Украине, несмотря на дефицит средств в немецком бюджете. Об этом на своей странице в социальной сети X написала депутат парламента ФРГ от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

По ее словам, сейчас политики и чиновники в Берлине спорят между собой по поводу нехватки денег у государства. В то же время глава внешнеполитического ведомства страны отправилась в Киев, где рассказала об оказанной ему поддержке.

«Бербок <...> хвастается тем, что перевела €37,3 млрд из денег [немецких] налогоплательщиков на одну лишь коррумпированную Украину», — отметила законодатель.

Кроме того, Дагделен выступила за проведение новых выборов в парламент Германии.

4 ноября немецкий министр иностранных дел прибыла в Киев. В ходе визита Бербок заявила, что ФРГ продолжит оказывать помощь Украине, чтобы у страны была возможность перетерпеть предстоящую зиму и «выжить» на фоне продолжающегося конфликта с РФ.

Ранее в Германии сообщили о провале программы по трудоустройству украинских беженцев.