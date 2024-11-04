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Демократы предсказали ужасный исход победы Трампа на выборах

Пелоси: Вэнс может занять пост президента США в случае внезапной смерти Трампа

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Global Look Press

Если на предстоящих президентских выборах в США победит кандидат от республиканцев Дональд Трамп, то в случае его внезапной смерти страну возглавит его напарник Джей-Ди Вэнс. Об этом рассказала бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC.

Пелоси обратилась к избирателям, которые планируют отдать свой голос за Трампа. По ее словам, он не протянет четыре года на посту президента из-за «ухудшения мозговой деятельности». Пелоси добавила, если Вэнс займет место Трампа, то это станет ужасным исходом для страны.

По ее мнению, провокационная риторика кандидата от Республиканской партии связана со снижением его когнитивных способностей.

3 ноября сообщалось, что Трамп, по мнению букмекеров, имеет больше шансов победить на выборах главы государства, чем Камала Харрис. Согласно их расчетам, вероятность выигрыша бывшего президента превышает 60%, Камалы Харрис — ниже 40%. Отмечается, что при этом букмекерские конторы ранее никогда не называли Трампа фаворитом президентских кампаний.

Ранее был проведен финальный опрос избирателей перед выборами в США.

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Выборы в США - 2024
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