«Мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни». Майю Санду переизбрали президентом Молдавии Действующий президент Майя Санду лидирует во втором туре выборов в Молдавии

Во втором туре выборов президента Молдавии лидирует действующая глава государства Майя Санду. После обработки почти 100% протоколов с избирательных участков она обходит бывшего генпрокурора Александра Стояногло примерно на 10 процентных пунктов. Санду уже объявила о своей победе.

В Молдавии в воскресенье, 3 ноября, прошел второй тур президентских выборов. Народ выбирал между прозападным президентом страны Майей Санду, представляющей партию «Действие и солидарность», и бывшим генпрокурором, уволенным правительством Санду, Александром Стояногло — выходцем из Гагаузии, кандидатом от оппозиционной Партии социалистов.

Санду придерживается политики евроинтеграции и санкций против России. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера.

После обработки 98,87% протоколов с избирательных участков Санду лидирует с 55,03% голосов, у Стояногло – 44,97%.

Победы удалось добиться благодаря голосованию за рубежом, где за Санду проголосовали более 250 тыс. избирателей.

Майя Санду уже объявила о своей победе.

«Дорогие молдаване, я благодарна каждому из вас, кто пришел на выборы. Я услышала ваш голос: и тех, кто поддержал меня, и тех, кто проголосовал за господина Стояногло. Я обязуюсь быть президентом для вас всех. В нашем выборе достойного будущего никто не проиграет. Мы можем придерживаться разных точек зрения, говорить на разных языках, но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей. Это моя главная цель для Молдавии на ближайшие годы. Нам необходимо объединение общества», — сказала Санду на русском языке.

Санду заявила, что «Молдавия победила», а граждане страны «преподали урок демократии, достойный того, чтобы его вписали в учебники истории».

Одной из главных целей на ближайшее время Майя Санду назвала борьбу с коррупцией:

«Самое главное — реформа юстиции и борьба с коррупцией. Ясно, что скорость, с которой мы проводили эту реформу, недостаточна. Ясно, что надо менять подход, для этого будут проведены широкие дискуссии в обществе. Мы применим новые методы, и дела пойдут быстрее. Нам необходимо готовиться к парламентским выборам в 2025 году и консолидировать демократию».

Первый тур и референдум

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября и выявил сильное соперничество между кандидатами. Действующий президент Санду набрала 42,45% голосов, тогда как ее соперник Стояногло — 25,98%.

Важным моментом первого тура стал референдум о закреплении евроинтеграции в конституции, который проходил одновременно. Его результаты показали, что 50,46% избирателей поддержали поправки в конституцию, закрепляющие евроинтеграционный курс Молдавии, а 49,54% выступили против.

Эта ситуация показала разногласие внутри общества, но в конечном итоге поддержка евроинтеграции была подтверждена голосами, пришедшими из-за границы.

31 октября конституционный суд утвердил результаты референдума. Впрочем, результаты остаются неоднозначными, потому что действующая власть рассчитывала на более единодушную поддержку евроинтеграции.

Санду

Майя Санду пришла к власти в Молдавии в 2020 году как кандидат от партии «Действие и солидарность», ориентированной на Запад. В 2021 году ее партия завоевала большинство в парламенте на досрочных выборах, что позволило активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС одновременно с Украиной.

Сближение с Западом сопровождалось сокращением контактов с Москвой. В Кишиневе начали активно обсуждать «российскую угрозу» в контексте конфликта на Украине, что стало основанием для снижения экономических связей. В дальнейшем, под предлогом связей с Россией, в стране были запрещены некоторые оппозиционные организации и СМИ как часть «пропаганды», а Кремль обвинили в «попытке переворота».

Курс Санду на выборах остался неизменным, как и ее позиция по отношению к России.

То, что она не смогла победить в первом туре, она связывала с действиями «криминальных сил» при поддержке иностранных государств.

Стояногло

close RTR Moldova/YouTube

Александр Стояногло считался кандидатом, ориентированным на Россию. Этнический гагауз выступает за восстановление отношений с Москвой и возвращение к экономическому сотрудничеству. Однако он не намерен отказываться от контактов с западными странами, особенно с ЕС.

Стояногло был уволен с поста генпрокурора в 2023 году после частых конфликтов с Санду и правительством.

Его увольнение официально объяснили подозрениями в коррупции и злоупотреблении властью, что сам кандидат опроверг и уже оспорил в Европейском суде по правам человека. Он также возражает против ярлыка «человек Москвы», настаивая на отсутствии каких-либо связей с Россией.

Россия

Переизбрание Майи Санду, которая открыто поддерживает курс на евроинтеграцию и сближение с Западом, скорее всего, приведет к дальнейшему охлаждению молдавско-российских отношений. Санду уже заявила о своей готовности продолжать борьбу с теми, кто, по ее мнению, представляет «российскую угрозу», и подчеркивала необходимость сокращения экономических связей с Москвой. Это создаст дополнительные препятствия для российских компаний, которые традиционно имели сильные позиции в Молдове, особенно в энергетическом секторе.