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Телеканал ABC обвинил Трампа в неоплате счетов за проведение митингов в ряде городов США

ABC: команда Трампа не оплатила долги за проведение митингов в ряде городов США

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Rick Wilking/Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не оплатил проведение митингов в ряде городов страны, что не лучшим образом сказалось на их бюджете. К такому выводу за день до выборов пришел американский телеканал ABC.

В статье указывается, что «местные власти часто сталкиваются с крупными непредвиденными расходами, которые приводят к превышению бюджета», в то время как Трамп должен им крупные суммы.

«Его митинги и мероприятия обошлись городам в сумму от десятков до сотен тысяч долларов в виде невозмещенных расходов, включая оплату сверхурочных для местных полицейских, пожарных, скорой медицинской помощи и других служб быстрого реагирования, которые привлекались для сопровождения и защиты людей, пришедших на мероприятия Трампа», — говорится в статье.

По данным телеканала, кандидат в президенты задолжал городу Эль-Пасо в штате Техас около $569 тыс., Альбукерке в Нью-Мексико — $445 тыс., городу Тусон в Аризоне — примерно $145 тыс., а округу Нассау (Нью-Йорк) — $1 млн.

В целом ряде случаев эти долги возникли еще в период прошлой президентской кампании Трампа (когда он проиграл Байдену) и до сих пор не оплачены. Некоторые города, впрочем, отказались от выставления счетов добровольно. Это связано с тем, что государственные или местные власти в США имеют право не взыскивать подобные расходы с кандидатов, если задействованные ресурсы использовались исключительно для обеспечения безопасности участников.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

3 ноября сообщалось, что кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп и Камала Харрис, которая избирается от демократов, идут вровень перед президентскими выборами в стране и набирают по 49%. Это демонстрирует заключительный общенациональный опрос телеканала NBC News.

Ранее Трамп заявил о совершенной им четыре года назад ошибке.

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