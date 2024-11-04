Макрон поздравил Санду с победой на президентских выборах «перед лицом вмешательства»

Президент Франции поздравил Майю Санду с переизбранием на пост президента Молдавии после второго тура голосования. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Я хочу поздравить Майю Санду с ее переизбранием на пост президента Республики Молдова. Демократия восторжествовала перед лицом всякого вмешательства и маневрирования», — написал Макрон.

Он заверил, что Париж продолжит поддерживать Кишинев на его европейском пути.

4 ноября бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский заявил, что Санду вновь стала президентом за счет голосов тех граждан, которые покинули страну и не собираются возвращаться.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Прозападный кандидат Санду придерживается политики евроинтеграции и санкций против России. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера. Подробнее о втором туре молдавских выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фон дер Ляйен и Метсола пообещали Молдавии дальнейшую поддержку.