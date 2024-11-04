Президент Молдавии Майя Санду была «переизбрана» на пост главы государства Вашингтоном и Брюсселем, победив благодаря голосам зарубежной диаспоры, которые трудно подтвердить. Об этом на своей странице в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Как это все подозрительно! Уходящий президент Молдавии, проевропейский и пронатовский, был «переизбран» исключительно благодаря голосам молдаван за рубежом: она проиграла своему сопернику в Молдавии. То же касается и референдума о вступлении в ЕС в стране 2 недели назад», — написал Филиппо.

По его словам, прошедшие выборы стали «мошенничеством» со стороны Евросоюза. Политик назвал Майю Санду «еврофанатиком», которая победила благодаря голосам, которые невозможно проверить. Он считает, что Санду переизбрали Вашингтон и глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также поддержали Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Прозападный кандидат Санду придерживается политики евроинтеграции и санкций против России. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера. Подробнее о втором туре молдавских выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский обратился к Санду после победы на выборах президента Молдавии.