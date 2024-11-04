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В МИД заявили, что Россия не закрыта от диалога с Западом

Лавров: Россия не закрыта от диалога с Западом, она готова к контактам

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Российская Федерация не закрыта от диалога с Западом, но будет рассматривать предложения о возобновлении контактов, исходя из собственных национальных интересов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на симпозиуме «Создавая будущее».

По словам дипломата, Россия сделала нужные выводы из того, как страны Запада «в одночасье» отказались от всех договоренностей с ней, от своих общений и обязательств.

Министр подчеркнул, что если западные страны созреют до того, чтобы возобновить контакты с Россией и устраивать отношения на принципах взаимоуважения и честного баланса интересов, тогда Москва сформирует свою позицию в отношении того, как к таким предложениям относиться, исходя из собственных нацинтересов, а не «хотелок» западных столиц.

В ходе этого же выступления Лавров заявил, что англосаксы хотят нанести Москве поражение «руками киевского режима». По его словам, похожим образом в XX веке поступил Адольф Гитлер, который для ведения боевых действий против СССР «собрал под нацистские знамена» большое число европейских стран.

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