Российская Федерация не закрыта от диалога с Западом, но будет рассматривать предложения о возобновлении контактов, исходя из собственных национальных интересов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на симпозиуме «Создавая будущее».

По словам дипломата, Россия сделала нужные выводы из того, как страны Запада «в одночасье» отказались от всех договоренностей с ней, от своих общений и обязательств.

Министр подчеркнул, что если западные страны созреют до того, чтобы возобновить контакты с Россией и устраивать отношения на принципах взаимоуважения и честного баланса интересов, тогда Москва сформирует свою позицию в отношении того, как к таким предложениям относиться, исходя из собственных нацинтересов, а не «хотелок» западных столиц.

В ходе этого же выступления Лавров заявил, что англосаксы хотят нанести Москве поражение «руками киевского режима». По его словам, похожим образом в XX веке поступил Адольф Гитлер, который для ведения боевых действий против СССР «собрал под нацистские знамена» большое число европейских стран.

Ранее патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира пушками и танками.