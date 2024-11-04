В Раде заявили, что у Украины с марта нет посла в Молдавии

Украина не имеет посла в Молдавии с 29 марта 2024 года, рассказала в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Хорошо, что в Молдове победила проевропейская кандидатка, досадно, что у нас там до сих пор нет посла. <...> Нет, (экс-секретарь СНБО Алексей) Данилов не посол в Молдове. С 29 марта 2024 г. у нас там нет посла», — написала Безуглая.

26 марта украинский лидер Владимир Зеленский уволил секретаря совета по национальной безопасности Украины Алексея Данилова с должности. Согласно указу, опубликованному на сайте офиса украинского лидера, на его место назначили тогдашнего главу службы внешней разведки страны Александра Литвиненко.

После этого Зеленский заявил, что Данилова переведут на «дипломатическое направление», а депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что экс-секретаря СНБО назначат послом в Кишиневе.

Ранее стало известно, почему Зеленский не может уволить главу ГУР.