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Зеленский высказался о будущем уволенного с поста секретаря СНБО Данилова

Зеленский: экс-главу СНБО Данилова переведут на дипломатическое направление

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволенного с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова переведут «на дипломатическое направление». Об этом сообщает «Европейская правда».

На заседании СНБО Зеленский поблагодарил Данилова «за годы мощной и профессиональной работы».

«Алексей Мячеславович продолжит свою работу на другом направлении – на направлении дипломатическом», — заявил президент Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета по национальной безопасности Украины Алексея Данилова с должности. Согласно указу, опубликованному на сайте офиса украинского лидера, на его место назначили главу Службы внешней разведки страны Александра Литвиненко.

После этого Данилов заявил, что ему не стыдно за свою работу на посту на протяжении более четырех лет. Он отметил, что прошедший на посту срок был практически незаметным, а еще процитировал клятву Ночного дозора из книжной и киновселенной Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

Ранее в офисе Зеленского прокомментировали увольнение Данилова с поста секретаря СНБО.

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